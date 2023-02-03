TOKİ İLK ARSA MARDİN NİĞDE SONUÇLARI - TOKİ arsa çekiliş sonuç ekranı 3 Şubat

İLK ARSA TOKİ KURA CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri arsalar için başladı. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk Arsam projesi kapsamında 3 Şubat Perşembe günü Mardin, Niğde şehirlerinin kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında İlk arsa TOKİ kura canlı izle | Mardin, Niğde TOKİ arsa çekilişi 2023 - İlk Evim İlk Arsa TOKİ kazananlar listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

MARDİN İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

NİĞDE İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ İLK EVİM ARSA KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak.