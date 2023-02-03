Haberler Haberler TOKİ İLK ARSA MARDİN NİĞDE SONUÇLARI - TOKİ arsa çekiliş sonuç ekranı 3 Şubat

TOKİ İLK ARSA MARDİN NİĞDE SONUÇLARI - TOKİ arsa çekiliş sonuç ekranı 3 Şubat

TOKİ İLK ARSA SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim Müstakil Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri başladı. 3 Şubat'ta Mardin ve Niğde'de yapılacak arsa çekilişlerinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Mardin ve Niğde TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları, TOKİ ilk arsa çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ arsa Mardin ve Niğde çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 09:50
TOKİ İLK ARSA MARDİN NİĞDE SONUÇLARI - TOKİ arsa çekiliş sonuç ekranı 3 Şubat

İLK ARSA TOKİ KURA CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri arsalar için başladı. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk Arsam projesi kapsamında 3 Şubat Perşembe günü Mardin, Niğde şehirlerinin kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında İlk arsa TOKİ kura canlı izle | Mardin, Niğde TOKİ arsa çekilişi 2023 - İlk Evim İlk Arsa TOKİ kazananlar listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

MARDİN İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

NİĞDE İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ İLK EVİM ARSA KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Ali Palabıyık'a zehir zemberek sözler! "Ivan Bebek gibi haysiyet şeref yoksununu bile..."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi! Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirildi işte sağlık durumu
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..."
Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İLK ARSA TOKİ KURA CANLI İZLE
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi 09:18
Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor 09:11
Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" 08:06
F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." 07:57
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:31
Daha Eski
Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma 01:21
Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! 01:21
Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! 01:21
F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... 01:21
R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! 01:21
Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi 01:21