Haberler Haberler BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik kazananlar isim listesi

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Bilecik'te yapılan kura çekilişinin ilk etabı tamamlanıyor. Bilecik İnhisar, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, Merkez Bakırköy, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde inşa edilecek 670 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları, Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 09:20
BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Bilecik'te kura çekilişleri 15 Ocak Pazar günü yapılıyor. İnhisar, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, Merkez Bakırköy, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde yapılacak projede çekilişler tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BİLECİK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

BİLECİK İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • İnhisar: 121 konut
  • Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi: 200 konut
  • Bilecik Merkez Bayırköy: 99 konut
  • Bilecik Osmaneli: 150 konut
  • Bilecik Pazaryeri: 100 konut
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