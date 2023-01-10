BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE 📌 | DESTEK LİMİTİ ARTIRILDI! Esnafa kredi kartı limiti ne kadar oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda yeni müjdeleri duyurdu. Esnafı rahatlatacak destek paketinin arttırıldığını açıklayan Erdoğan, Halkbank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı olan esnafın da limitinin yükseleceğini müjdeledi. Peki, esnafa kredi kartı limiti ne kadar oldu? İşte detaylar...

ESNAFA ÖZEL KREDİ KARTI LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Paraf Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz." ifadesiyle kredi kartı limiti arttırımını duyurdu.

DESTEK PAKETİ 50 MİLYAR LİRA ARTTIRILDI!

Esnafa desteklerini açıklayan Erdoğan, "Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkarıyoruz. Son 20 yılda esnafımıza verdiğimiz destekleri saysak saatler günler sürer. Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık. Halkbank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek." ifadelerine yer verdi.