ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Sincan Saraycık çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Ankara'da kura çekilişleri devam ediyor. Sincan Saraycık ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA SİNCAN SARAYCIK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Ayaş 4. Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2. Etap: 100 konut

Bala 3. Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ANKARA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER