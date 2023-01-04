SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM | En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı yüzde 16,49 olarak hesaplandı. Ancak bir süredir gündemde olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında da uygulanan refah payını yeniden yürürlüğe koyacağını bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro programında emekli ve memur zammının refah payı ile birlikte yüzde 25 zamlandığını açıkladı. 4 Ocak Çarşamba günü yapılan toplantıda ise zammın yüzde 30'a çıkarıldığı bildirildi. Peki En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI: 7901 TL

EN DÜŞÜR MEMUR MAAŞI: 11.835 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 5.500 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 3.500 TL

Zamlı maaş: 5.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 6.514 TL

SSK (2000 SONRASI) 3.500 TL

Zamlı maaş: 5500 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 3.500 TL

Zamlı maaş: 5550 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 3.500 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 4.550 TL

Müsteşar (1/1): 21,900 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 28.470 TL

Genel müdür (1/1): 19,359 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 25.166 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 7,476 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 9,345 TL

Memur (Lisans - 4/1): 6,009 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 7,811 TL

Öğretmen (1/4): 7,476 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 9,718 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 12,687 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 16,493 TL

Başkomiser (1/4) : 7,617 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 9,902 TL

Polis memuru (1/4): 7,617 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 9,521 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): 7,266 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 9,945 TL

Mühendis (1/4): 9,114 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 11,848

Teknisyen (Lise -1/4): 6,343 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 8,245 TL

Pratisyen hekim (1/4) 13,452 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 17,487 TL

Profesör (1/4): 15,601 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 20,281 TL

Avukat (1/4): 7,476 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 9,718 TL

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir.

Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.

2022'DE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emekli zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,05 olarak kayıtlara geçerken bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 zam oranı olarak keşinleşti.