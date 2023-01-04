ORTA GELİR KONUT KAMPANYASINDA DETAYLAR BELLİ OLDU | Orta Gelir Konut kampanyası başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir?

Geçtiğimiz senenin son aylarında gündeme gelen orta gelirli vatandaşlar için konut projesinin detayları belli oldu. Dar gelirli vatandaşlara yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim'in ardından bu kez de orta gelirli vatandaşlara yönelik bir proje başlatıldı. "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda projenin detaylarını anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm merak edilen sorulara cevap verdi. İşte orta gelirliye konut projesinin detayları...

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Daha önce yapılan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını hatırlatan bakanlar, Bugün de orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarladıkları Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı'nın detaylarını paylaştı.

Yeni Evim Programını'nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlandığını bildiren Bakan Nebati, "Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; o piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve Kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hazırladık." ifadelerini kullandı.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık." diyen Bakan Nebati, programı üç kapsamlı olarak şöyle duyurdu:

"Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları:

1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL,

2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL,

3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Yatırımcıya değil, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan TOKİ orta gelir konut kampanyası detayları belli oldu. Kampanya 16 ocak itibarıyla başlayacak. Belirlenen banka şubelerine başvuru yapılacak. 16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, "Yeni Evim Kampanyamıza" dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek. Bitmiş ve bitmeye yakın konutlara başvuru yapılacak.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

Finansman Programının Özellikleri ise şöyle sıralandı:

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece,vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI İLE HANGİ KONUTLAR ALINABİLİR?

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için Kredi kullanabilecektir. o Birincisi, tamamlanmış konutlar.İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar

İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.

Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU SÜRECİ

Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI İLE NE OLACAK?

1. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.

2. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.

3. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.