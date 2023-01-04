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ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASINDA GELİR ŞARTI SINIRI BELLİ OLDU | İstanbul, Ankara hane halkı gelir sınırı kaç TL?

Türkiye'nin en büyük 2. konut kampanyası olan orta gelirliye konut kampanyasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detayları açıkladı. Gelir sınırının İstanbul, Ankara ve diğer bölgelerde farklılık gösterdiğini bildiren Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından orta gelir konut kampanyasında hane halkı gelir sınırının kaç TL olduğu merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:30
ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASINDA GELİR ŞARTI SINIRI BELLİ OLDU | İstanbul, Ankara hane halkı gelir sınırı kaç TL?

Orta gelirliye konut kampanyası Hazine ve Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan geldi. "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuran iki bakan, kampanyaya katılma şartlarının yanı sıra gelir şartı sınırını da açıkladı. Konutların yüzde 25!inin İstanbul'da kalanının ise diğer bölgelerde farklı oranlarda yapılacağı bildirilen açıklamada "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda projesinin tüm detayları belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA HANE HALKI GELİR SINIRI KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Evim Konut Finansman Programı'nda yaptığı açıklamada, gelir şartının, orta gelirli hanelerin tüm üyelerinin toplam gelirini kapsayacağını duyurdu. Gelire göre 3 bölge olacağını belirtip İstanbul'un 1. bölge olacağını vurgulayan Bakan Nebati gelir sınırlarını şu ifadelerle anlattı:

"1. bölgede azami geliri 80 bin lira olan istanbul için söylüyorum, ikinci bölgede azami geliri 65 bin lira olan ve üçüncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanabileceği bir tablo."

  • BİRİNCİ BÖLGE (İSTANBUL) GELİR SINIRI: 80 BİN TL
  • İKİNCİ BÖLGE (ANKARA) GELİR SINIRI: 65 BİN TL
  • ÜÇÜNCÜ BÖLGE (DİĞER İLLER) GELİR SINIRI: 45 BİN TL

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Yatırımcıya değil, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan TOKİ orta gelir konut kampanyası detayları belli oldu. Kampanya 16 ocak itibarıyla başlayacak. Belirlenen banka şubelerine başvuru yapılacak. 16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, "Yeni Evim Kampanyamıza" dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek. Bitmiş ve bitmeye yakın konutlara başvuru yapılacak.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

İstanbul'da toplam hane geliri aylık 80 bin TL'nin üzerinde, Ankara'da toplam hane geliri aylık 80 bin TL'nin üzerinde, diğer illerde ise toplam hane geliri aylık 45 bin TL'nin üzerinde olan kişiler projeye başvuru yapamayacak.

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