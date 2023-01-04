Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
3 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,74 (Alış) - 18,75 (Satış)
EURO: 19,91 (Alış) - 19,93 (Satış)
STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,66 (Satış)
1 DOLAR = 18,75 TL
👉3 Ocak Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.121,39
Gram altın satış: 1.121,57
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.837,00
Çeyrek altın satış: 1.864,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.663,00
Yarım altın satış: 3.727,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.354,00
Tam altın satış: 7.426,00 7.426,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.471,00
Cumhuriyet altını satış: 7.584,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.564,00
Ata altın satış: 7.625,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ocak Çarşamba günü saat 12.04 itibarıyla alınmıştır.