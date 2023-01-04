Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Ocak Çarşamba 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:05 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:20
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

3 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,74 (Alış) - 18,75 (Satış)

EURO: 19,91 (Alış) - 19,93 (Satış)

STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,66 (Satış)

1 DOLAR = 18,75 TL

👉3 Ocak Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.121,39

Gram altın satış: 1.121,57

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.837,00

Çeyrek altın satış: 1.864,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.663,00

Yarım altın satış: 3.727,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.354,00

Tam altın satış: 7.426,00 7.426,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.471,00

Cumhuriyet altını satış: 7.584,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.564,00

Ata altın satış: 7.625,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ocak Çarşamba günü saat 12.04 itibarıyla alınmıştır.

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