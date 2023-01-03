Haberler Haberler ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren, Nallıhan TOKİ kura çekilişi sonuçları

ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren, Nallıhan TOKİ kura çekilişi sonuçları

5 milyon kişinin başvurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişleri, 3 Ocak Salı günü Ankara'da yapılacak. Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren, Nallıhan ilçelerinde başlayacak olan TOKİ çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1+1. 2+1, 3+1 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:00
ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren, Nallıhan TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 3 Ocak Salı günü Ankara kurası yapılacak. Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren ve Nallıhan'da yapılacak çekilişler için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Ankara TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Ankara isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ankara'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 14 ilçede, ilk etapta 18.250 adet yapılacak.

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Ayaş 4. Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
  • Bala 3. Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Mamak: 3645 konut

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