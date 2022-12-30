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KYK NE ZAMAN YATACAK? | KYK 3 aylık burs, kredi yattı mı? - KYK toplu para ödemesi ne zaman?

Milyonlarca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine ödenecek olan KYK burs ve kredileri hakkında araştırmalar hız kazandı. 3 aylık burs ödemelerinin ne zaman yatacağını merak eden öğrenciler arama motorlarında KYK ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs, kredi yattı mı? - KYK toplu para ödemesi ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:40
KYK NE ZAMAN YATACAK? | KYK 3 aylık burs, kredi yattı mı? - KYK toplu para ödemesi ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2022 - 2023 öğrenim dönemi için öğrencilere tahsis edeceği burs ve kredi konusunda araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından Eylül ayından bu zamana olan 3 aylık burs ve kredi ücretlerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine verilecek olan ve lisans ve ön lisans öğrencileri için toplam değeri 3 bin 750 TL olan ödemelerin tarihini araştıran öğrenciler arama motorlarında KYK ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs, kredi yattı mı? - KYK toplu para ödemesi ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KYK NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenci kredileri, 29 Aralık Perşembe günü sabahın ilk saatleriyle hesaplara yatmaya başladı. Ön lisans ve lisans öğrencilerine geriye dönük olarak olarak 3 aylık burs ödemesi yapılacak. Üç aylık toplu KYK burs ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacak.

KYK 3 AYLIK BURS, KREDİ YATTI MI?

TC Kimlik numarasının sonu "0 ve 2" olanlar 29 Aralık'ta, "4 ve 6" olanlar 30 Aralık'ta, "8" olanlar 31 Aralık'ta alabilecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 7 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıklayan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini duyuruldu.

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

TC Kimlik numarasının son hanesi 0 veya 2 olanlar: 29 Aralık

TC Kimlik numarasının son hanesi 4 veya 6 olanlar: 30 Aralık

TC Kimlik numarasının son hanesi 6 veya 8 olanlar: 31 Aralık

KYK TOPLU ÖDEME NE KADAR?

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri: 3 bin 750 TL

Yüksek Lisans öğrencileri: 7 bin 500 TL

Doktora öğrencileri: 11 bin 250 TL

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