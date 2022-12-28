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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA 📌 | Memur maaşları ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı açıklandı mı? Yüzde kaç zam gelecek?

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 - Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memura ve emekliye yapılacak yeni yıl zammına çevirildi. Milyonlarca kamu personeli Ocak ayında gelecek zam oranının açıklanmasını bekiyor. Gözler 3 Ocak'a çevirildi. Aylık enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından fark netleşecek. Peki, 2023 memur maaş zammı açıklandı mı? Yüzde kaç zam gelecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:00
MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA 📌 | Memur maaşları ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı açıklandı mı? Yüzde kaç zam gelecek?

Son dakika 2023 memur zam haberleri... Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. 2023 Ocak ayında memurların gözü açıklanacak zam oranında olacak. Asgari ücretin 8506 TL olmasının ardından emekli ve memur maaş zamlarının oranı milyonlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 memur maaş zammı açıklandı mı? Yüzde kaç zam gelecek?

2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Rekor asgari ücretin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümete memur ve emekli zammı için refah payı düzenlemesi için talimatını verdi. Konu Kabine Toplantısı'nda değerlendirdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. 2022 Ocak döneminde memurlara enflasyonun üzerinde zam verildiğine dikkat çeken Bakan Bilgin bu dönemde de benzer yaklaşım içerisinde olduklarını açıkladı.

MEMUR MAAŞI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Sabah'ta yer alan bilgiye göre, Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu.

Memur ve emekli zammı için Çalışma Bakanlığı'nda çok kapsamlı hesaplar yapılıyor. Yüzde 10-20 arasında refah payı verilmesi masada yer alıyor.

GÖZLER 3 OCAK TÜİK VERİLERİNDE!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

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