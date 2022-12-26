Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 26 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 26 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 26 Aralık Pazartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:50
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 26 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 26 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

26 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,6868 (Alış) - 18,7015 (Satış)

EURO: 19,8226 (Alış) - 19,9170 (Satış)

STERLİN: 22,4632 (Alış) - 22,5759 (Satış)

1 DOLAR = 18,70 TL

👉26 Aralık Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.079,91

Gram altın satış: 1.081,05

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.776,00

Çeyrek altın satış: 1.803,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.542,00

Yarım altın satış: 3.606,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.111,00

Tam altın satış: 7.179,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.276,00

Cumhuriyet altını satış: 7.386,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.314,00

Ata altın satış: 7.371,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Aralık Pazartesi günü saat 12.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ile ilgili sessizliğini bozdu! Kavganın ardından gerçeği itiraf etti!
Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: "G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle..."
2022'ye damga vurdular! Onların senesi oldu
Jesus'tan derbi sonrası uyarı! "Gereksiz hareketler..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
Bu sene Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi 13:39
Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..." Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..." 13:08
TFF'den Dijital Atama Yöntemi açıklaması! TFF'den Dijital Atama Yöntemi açıklaması! 12:52
2022'ye damga vurdular! Onların senesi oldu 2022'ye damga vurdular! Onların senesi oldu 12:43
Ronaldo transferine dair resmi açıklama geldi! Ronaldo transferine dair resmi açıklama geldi! 12:42
Arsenal - West Ham United maçı saat kaçta? Arsenal - West Ham United maçı saat kaçta? 12:14
Daha Eski
Aston Villa - Liverpool maçı saat kaçta? Aston Villa - Liverpool maçı saat kaçta? 12:10
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! 12:09
Southampton - Brighton maçı saat kaçta? Southampton - Brighton maçı saat kaçta? 12:05
Leicester City - Newcastle United maçı saat kaçta? Leicester City - Newcastle United maçı saat kaçta? 11:53
Everton - Wolverhampton maçı saat kaçta? Everton - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:50
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... 11:47