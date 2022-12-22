ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 15 Stajyer Kontrolör alınacak! Başvuru şartları ne? Nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı detayaları merak ediliyor. Merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 15 stajyer kontrolor alımı gerçekleştirilecek. Stajyer başvurusu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. 19 Aralık 2022 tarihli Resmi gazetede yayımlanan ilanlar kapsamında Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 15 kişilik kadro ile Memur Alımı gerçekleştirecek. İstihdam edilmek üzere 8. ve 9. dereceli kadrolarda 15 kişilik boş kadro için Stajyer Kontrolör alımı yapılacak. İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 tarihinde ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

3. Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

5. 2021 ve 2022 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.).

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 21 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 30 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının

tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

Sisteme yüklenecek belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

1. Fotoğraflı özgeçmiş,

2. Transkript belgesi (Hukuk fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için),

3. Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki

öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının

değerlendirmeye alınabilmesi için başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında

bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)