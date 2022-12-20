ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: TEKLİFİMİZ 9 BİN LİRA!

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sonrası milyonlarca vatandaş yapılan açıklamaları takip ediyor. Asgari ücret toplantısı sonrası ilk resmi açıklama ise TÜRK-İŞ'ten geldi.

3. TOPLANTI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN: UZLAŞMAYA VARACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 3. toplantısı öncesi şu ifadeleri kullandı:

"İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonist konjonktürel durumun verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işler.

Asgari ücret toplantısı var, toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz."

TÜRK-İŞ SEKRETERİ KAVLAK: RAKAMLAR BUGÜN NETLEŞECEK

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulunmuş, "Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK İŞ'İN RESMİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9.000 TL

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifinin 9.000 TL olduğu açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, "Asgari ücret için resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Bu teklifimiz kabul edilirse imzalarız yoksa masada olmayız" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2022'DE EN SON % 30 ARTIŞ OLMUŞTU

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.

Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI TOPLAMDA YÜZDE 94,6 OLDU

Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.



Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Mevcutta 5500 lira olan asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6600 lira, yüzde 30 zam gelirse 7150 lira, yüzde 40 zam gelirse 7700 lira, yüzde 50 zam gelirse 8250 lira, yüzde 60 zam gelirse 8800 lira olacak.

ASGARİ ÜCRETİ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari Tespit Komisyonu'nun 3. toplantı sonrası bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Asgari ücret 2023 Başkan Erdoğan'ın son dokunuşu sonrası açıklanacak.