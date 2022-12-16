PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak. Binlerce kişi, bu gelişme ile birlikte detayları araştırıyor. Özellikle başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan duyuruda, adayların tercihlerini, 16 - 20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecekleri belirtildi. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başvuru şartları ise başvurulan alana göre değişiklik göstermekte olup kılavuzda yer almaktadır.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahir Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi. Ayrıca, "Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.