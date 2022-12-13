KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU? | Yeni KYK burs ücretleri 2023 - Lisans, yüksek lisans, doktora burs ve krediler kaç liraya çıktı?

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU? | KYK Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen burs ve kredilerde 2023 artışı belli oldu. Yüz binlerce öğrenciye katkı sağlayan KYK burs ve kredilere ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "45 liradan 850 liraya getirdik ve bu yıl da yeni bir devrim yapacağız, rakamlarla da devrim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız onu inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacak." demişti. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından, 12 Aralık'ta yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve kredi ücretlerini duyurdu. Peki KYK burs ve kredi ne kadar oldu? Yeni KYK burs ücretleri 2023 - Burs ve krediler kaç liraya çıktı? İşte detaylar...

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BURS VE KREDİLER KAÇ LİRAYA ÇIKTI?

Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçerek kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2500 liraya yükseltmiştik. Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını 1800 liraya çıkardık. Bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayımıza ulaştık." dedi.

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ 2023

✏Lisans öğrencileri: 1250 TL (eski ödeme 850 TL)

✏Yüksek Lisans öğrencileri: 2500 TL (eski ödeme 1700 TL)

✏Doktora öğrencileri: 2750 TL (eski ödeme 2550 TL)

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

💰Ön lisans öğrencileri,

💰Lisans öğrencileri,

💰İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

💰Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

💰ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

💰Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.