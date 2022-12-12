Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 12 Aralık Pazartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları | Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 12 Aralık Pazartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları | Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı bu akşam da devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 64 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 22:10
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 12 Aralık Pazartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları | Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 12 Aralık Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

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İşte 12 Aralık Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

12 ARALIK PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Aralık Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

12 ARALIK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6-16-27-32-62-68 Joker: 57 Süperstar: 42

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