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ARALIK DOLUNAYI İKİZLER’DE! Dolunay ne zaman, hangi burçları nasıl etkileyecek? İkizler dolunayı etkileri neler olacak?

Ay’ın Dünya’ya göre Güneş ile ters tarafında kalmasıyla meydana gelen Dolunay, 2022’nin son ayında İkizler burcunda olacak. Burçlara büyük etkileri olan dolunayın tarihini merak eden astroloji meraklıları arama motorlarında Dolunay ne zaman, hangi burçları etkileyecek? İkizler dolunayı etkileri neler olacak?  Sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:01
ARALIK DOLUNAYI İKİZLER’DE! Dolunay ne zaman, hangi burçları nasıl etkileyecek? İkizler dolunayı etkileri neler olacak?

Etkileri şimdiden insanlar üzerinde görülmeye başlanan Aralık dolunayının hangi tarihte meydana geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İkizler burcunu etkisi altına alacak olan ve tüm burçlar üzerinde hissedilmesi beklenen Aralık dolunayı hakkında arama motorlarında araştırılan Dolunay ne zaman, hangi burçları etkileyecek? İkizler dolunayı etkileri neler olacak? Sorularının cevabını sizler için derledik.

ARALIK DOLUNAYI NE ZAMAN?

Aralık dolunayı 8 Aralık günü İkizler burcunda meydana gelecek. Astrologların, etkilerinin ± 3 gün süreceğini belirttiği dolunay, burçlar üzerinde 5 Aralık – 11 Aralık tarihleri arasında etkili olacak.

ARALIK DOLUNAYI HANGİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Aralık dolunayı etkilerinin tüm burçlar üzerinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu süre zarfında alıngan, kırılgan ve ikili ilişkilerde kavgaya meyil bekleniyor. Kasım ayında yaşanan retroda kararsızlığı iliklerine kadar yaşayan kişiler, Aralık dolunayının ışığıyla kendileri için iyi olanı daha net görebilecek.

Toprak ve ateş burçları (Koç, Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak), bu süreçte kendilerini alışverişe vurarak kafasını dağıtmak isterken sosyalliği de ön planda tutmaktan geri durmayacak. Hava ve su burçları ise (İkizler, Terazi, Kova, Yengeç, Akrep, Balık) yalnız kalmayı tercih edebilir.

Duygusallık oranının artacağı dolunay etkisinde ağzımızdan çıkanları kulaklarımızın duymadığı zamanlar da söz konusu olabilir. Ancak telafisi mümkün olmayan yollara girmek, büyük pişmanlıklar doğuracaktır.

İKİZLER DOLUNAYI ETKİLERİ NELER OLACAK?

Yıl boyu süren Retroların ardından Aralık'ta, yılın son ay hareketleri dolunayda görülecek. İkizler burcunda 8 Aralık'ta görülecek olan Dolunay, Marsyen olması sebebiyle Mars'la tam derece kavuşumda olduğu için biraz öfkeli, gerilimli ancak neyin ne olduğunu da sert biçimde gösterir türden olacak. Özellikle Kasım ayında zemini kaydıran, nereye gittiğimizi anlamadığımız konular bu dolunayın ışığında netlik kazanacak.

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