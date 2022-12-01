Haberler Haberler TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 426 personeli bünyesine katacağını duyurdu. 1'i büro personeli ve 425'i tekniker eleman olmak üzere 426 sözleşmeli personel alımını duyan vatandaşlar arama motorlarında 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:20
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1'i büro personeli ve 425'i tekniker olmak üzere 426 personeli sözleşmeli olarak bünyesine katacağını duyurdu. Taşra hizmet birimlerinde görev almak isteyen kişiler başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan ve detayları belli olan ilanın ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılan 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı konularını konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan iş ilanına göre, 426 sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Aralık tarihinde başlayacak. 11 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden devam edecek olan başvurularda posta ya da kargo yöntemi kabul edilmeyip sadece internet başvuruları değerlendirmeye alınacak.

2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular 1 Aralık - 11 Aralık tarihlerinde e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılıyla temin ederek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecek.

Adaylar söz konu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri yapacak.

Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacak. Yurt içinde veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylar denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyecek.

Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanlar herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.kgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelileri korku içinde bıraktı! Rayo Vallecano maçında acı içinde yerde kalan Joao Pedro gözyaşlarıyla çıktı...
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlerinin sokağı dar olunca harekete geçti! Özel tasarım yeni arabalarının fiyatı dudak uçuklattı
Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı"
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman, cezası ne?
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (1 Aralık 2022)
Karaman TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Karaman isim listesi)
Bolu TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Bolu isim listesi)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca'ya sert tepki! "Sınır dışı edilmeli" Talisca'ya sert tepki! "Sınır dışı edilmeli" 09:32
Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı 09:30
F.Bahçe Crespo transferi için masaya oturuyor! Dev rakam... F.Bahçe Crespo transferi için masaya oturuyor! Dev rakam... 09:28
Gaziantep Basketbol deplasmanda kayıp Gaziantep Basketbol deplasmanda kayıp 09:18
Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda kaybetti Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda kaybetti 09:01
Darüşşafaka deplasmanda kazandı Darüşşafaka deplasmanda kazandı 08:53
Daha Eski
Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" 08:18
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı 06:47
Fener'den güzel prova Fener'den güzel prova 00:54
Maç hastası Maç hastası 00:49
F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! 00:28
F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! 00:28