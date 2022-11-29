SÖZLEŞMELİ KİT PERSONELİ KADROYA GEÇECEK Mİ? | Sözleşmeli KİT personeline kadro gelecek mi?

Sözleşmeli personellerin heyecanla beklediği kadroya alınma konusunda detaylar netleşti. 28 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından binlerce sözleşmeli personelin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellerin doğrudan aday memur olabileceğini duyurdu. Açıklamaların ardından sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için gerekli şartlar merak konusu olurken Sözleşmeli KİT personeli kadroya geçecek mi? sorusu da en sık aratılanlar listesinde yer aldı. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ KİT PERSONELİ KADROYA GEÇECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, kamuda 3 yılını dolduran sözleşmeli personellerin kadroya geçiş yapabileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

Kadro alamayacak meslek gruplarını da sıralayan Başkan Erdoğan, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarının kadro düzenlemesinden yararlanamayacağını belirtti.

SÖZLEŞMELİ ASKERİ PERSONELE KADRO GELECEK Mİ?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi aşağıdaki gruplar için geçerli olmayacak: