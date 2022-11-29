SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR | İŞKUR Sağlık Bakanlığı kontenjan dağılımı ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı, taşrada görevlendireceği 11 bin 317 sürekli işçiyi İŞKUR aracılığıyla bünyesine katacağını duyurdu. 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanını kamuoyu ile paylaşan Bakanlık ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından brançlar ve açılan kontenjan sayıları da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı için açılan kontenjanlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

Biyolog: 27

Çocuk Gelişimcisi: 98

Dil ve Konuşma Terapisti: 41

Diyetisyen: 245

Ebe: 1.470

Fizyoterapist: 490

Hemşire: 4.998 + 833

İş ve Uğraş Terapisti (Ergoterapist): 28

Odyolog: 25

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 245

Sağlık Fizikçisi: 32

Anestezi/Teknisyen: 79

Çevre Sağlığı/Teknisyen: 15

İlk ve Acil Yardım/Teknisyen: 520

Laboratuvar/Teknisyen: 69

Adli Tıp/Tekniker: 23

Diş Sağlığı/Tekniker: 304

Ameliyat/Tekniker: 147

Anestezi/Tekniker: 460

Çevre Sağlığı/Tekniker: 83

Diş Protez/Tekniker: 98

Diyaliz/Tekniker: 126

Eczane/Tekniker: 196

Elektronörofizyoloji/Tekniker: 25

Evde Bakım/Tekniker: 490

Fizik Tedavi/Tekniker: 177

Acil Yardım/Tekniker: 1.098

İş ve Uğraş Terapisi/Tekniker: 49

Laboratuvar/Tekniker: 421

Odyometri/Tekniker: 114

Ortopedi/Tekniker: 129

Patolojik Anatomi/Tekniker: 49

Radyoterapi/Tekniker: 27

Röntgen/Tekniker: 499

Tıbbi Sekreter/Tekniker: 15.537

Yaşlı Bakım/Tekniker: 490

Sosyal Çalışmacı/Tekniker: 89

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BİN 183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONTENJAN DAĞILIMI

Büro Personeli: 400

İstatistikçi: 38

Bilgisayara Mühendisi: 70

Biyomedikal Mühendisi: 116

Çevre Mühendisi: 15

Elektrik/Elektronik Mühendisi: 10

Endüstri Mühendisi: 24

İnşaat Mühendisi: 27

Şoför: 483

11 BİN 317 SÜREKLİ İŞÇİ KONTENJAN DAĞILIMI