SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR | İŞKUR Sağlık Bakanlığı kontenjan dağılımı ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı, taşrada görevlendireceği 11 bin 317 sürekli işçiyi İŞKUR aracılığıyla bünyesine katacağını duyurdu. 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanını kamuoyu ile paylaşan Bakanlık ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından brançlar ve açılan kontenjan sayıları da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı için açılan kontenjanlar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR
- Biyolog: 27
- Çocuk Gelişimcisi: 98
- Dil ve Konuşma Terapisti: 41
- Diyetisyen: 245
- Ebe: 1.470
- Fizyoterapist: 490
- Hemşire: 4.998 + 833
- İş ve Uğraş Terapisti (Ergoterapist): 28
- Odyolog: 25
- Perfüzyonist: 25
- Psikolog: 245
- Sağlık Fizikçisi: 32
- Anestezi/Teknisyen: 79
- Çevre Sağlığı/Teknisyen: 15
- İlk ve Acil Yardım/Teknisyen: 520
- Laboratuvar/Teknisyen: 69
- Adli Tıp/Tekniker: 23
- Diş Sağlığı/Tekniker: 304
- Ameliyat/Tekniker: 147
- Anestezi/Tekniker: 460
- Çevre Sağlığı/Tekniker: 83
- Diş Protez/Tekniker: 98
- Diyaliz/Tekniker: 126
- Eczane/Tekniker: 196
- Elektronörofizyoloji/Tekniker: 25
- Evde Bakım/Tekniker: 490
- Fizik Tedavi/Tekniker: 177
- Acil Yardım/Tekniker: 1.098
- İş ve Uğraş Terapisi/Tekniker: 49
- Laboratuvar/Tekniker: 421
- Odyometri/Tekniker: 114
- Ortopedi/Tekniker: 129
- Patolojik Anatomi/Tekniker: 49
- Radyoterapi/Tekniker: 27
- Röntgen/Tekniker: 499
- Tıbbi Sekreter/Tekniker: 15.537
- Yaşlı Bakım/Tekniker: 490
- Sosyal Çalışmacı/Tekniker: 89
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BİN 183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONTENJAN DAĞILIMI
- Büro Personeli: 400
- İstatistikçi: 38
- Bilgisayara Mühendisi: 70
- Biyomedikal Mühendisi: 116
- Çevre Mühendisi: 15
- Elektrik/Elektronik Mühendisi: 10
- Endüstri Mühendisi: 24
- İnşaat Mühendisi: 27
- Şoför: 483
11 BİN 317 SÜREKLİ İŞÇİ KONTENJAN DAĞILIMI
- Temizlik Görevlisi: 5.080
- Güvenlik Görevlisi (silahsız): 3.559
- Klinik Destek Elemanı: 791
- Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 604
- Elektrikçi: 275
- Boyacı: 188
- Marangoz: 121
- Isıtma/Sıhhi Tesisatçı: 284
- Bilgisayar Bakım/Onarım: 261
- Biyomedikal Cihaz Servis Destek Elemanı: 154