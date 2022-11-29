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ESENLER TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ İstanbul Esenler kura çekilişi ne zaman? - TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinde milyonlarca vatandaşın başvurusunun ardından kura çekilişleri başladı. İlk 2 etabı tamamlanan çekilişler için İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvurduğu proje kapsamında, megakentin 6 ilçesinde çekiliş yapılacak. Avrupa Yakası Esenler'de ev sahibi olmak isteyenler arama motorlarında Esenler TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul Esenler kura çekilişi ne zaman? - TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri konularını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:30
ESENLER TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ İstanbul Esenler kura çekilişi ne zaman? - TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri

ESENLER TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ tarafından yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura çekilişleri devam ediyor. 1 milyon 519 bin 300'ü İstanbul'dan olmak üzere 5 milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığı projenin İstanbul Esenler konutları için çekilişin ne zaman yapılacağı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Esenler TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul Esenler kura çekilişi ne zaman? - TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL ESENLER KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin İstanbul ayağındaki ilk kura çekilişleri Tuzla için düzenlenecek. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi için tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirlendi. Ancak Esenler'de inşa edilecek konutlarda kura çekimi için henüz tarih verilmedi.

TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.

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