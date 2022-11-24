Haberler Haberler KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuç ekranı! - ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuç ekranı! - ÖSYM sonuç sorgulama

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM, sonuçları açıkladı. Açıklamanın ardından binlerce aday detayları öğrenmek ve sınav sonucuna bakabilmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, KPSS sonuçları belli oldu mu? KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:30
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuç ekranı! - ÖSYM sonuç sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Binlerce aday 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuç ekranını araştırıyor ve detayları sorguluyor. Peki, KPSS sonuçları belli oldu mu? KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

KPSS SONUÇLARI BELLİ OLDU!

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir" denildi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARINA NEREDEN VE NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV SONUÇ EKRANI - TIKLA

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