MATRAH DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ! | Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek? İşte 2023 ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları

MATRAH DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ! | Pandemi nedeniyle başlayan çip krizi otomobil fiyatlarında ani yükselişleri beraberinde getirirken vatandaşların mağduriyeti değerlendirilerek yeni bir önlem alma yoluna gidildi. Otomobil fiyatlarında matrah düzenlemesi yapılacağını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aylardır beklenen tarihi açıkladı. İkinci el sektörünü de olumlu yönde etkilemesi beklenen matrah düzenlemesinin 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceği öğrenildi. Peki matrah düzenlemesinden araç fiyatları nasıl etkilenecek? İşte 2023 ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları...

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MATRAH DÜZENLEMESİNDEN ARAÇ FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

ÖTV'de herhangi bir indirime gidilmeyeceğini bildiren yetkililer, matrah düzenlemesinin beklenen indirimi etiketlere yansıtacağını duyurdu. Düzenlemeyle birlikte ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

2023 ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak.

400 BİN TL'DE 58 BİN LİRA DÜŞÜŞ

Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.

2022 ÖTV MATRAH ORANLARI

ÖTV matrah oranlarına en son Ocak 2022 tarihinde bir düzenleme gelmişti. Buna göre ÖTV Matrahı vergisiz fiyat için;