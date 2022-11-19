Haberler Haberler MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI | Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI | Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenlik Kariyer Basamakları projesi kapsamında öğretmenlerin unvan ve maaşlarını belirleyen Uzman Öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Bu yıl ilk kez uygulamaya geçilen ve 3. kez düzenlenecek olan sınavın daha önceki iki oturumunda çıkmış sorular MEB'in resmi sitesinde yayınlandı. İşte Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 10:31
MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI | Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı ve öğretmenlerin unvan ve maaşını belirleyecek olan uzman öğretmen sınavı, bu hafta sonu 3. kez uygulanacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında yapılacak sınavın öncesinde çıkmış sorular, MEB'in sitesinde yayınlandı. Arama motorlarında araştırılan MEB uzman öğretmenlik sınav soruları, Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir konularını haberimizde derledik.

👉 MEB UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI DETAYLARI

👇1. SORU KİTAPÇIĞI👇

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

👇2. SORU KİTAPÇIĞI👇

UZMAN BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR PDF İNDİR

MEB BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR PDF İNDİR

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Tek oturum şeklinde, 81 ilde toplam bin 489 okulda yapılacak sınav saat 10.00'da başlayacak. Beş seçenekli (A - B - C - D - E) 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi ise 150 dakika olarak belirlendi.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIM

  • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (15 soru)
  • Ölçme ve Değerlendirme (12 soru)
  • Özel Eğitim ve Rehberlik (15 soru)
  • Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları (10 soru)
  • Eğitimde Kapsayıcılık (12 soru)
  • Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (10 soru)
  • Sosyal Etkileşim ve İletişim (10 soru)
  • Dijital Yetkinlik (8 soru)
  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (8 soru)

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sacha Boey'dan Galatasaray'ı şoke eden cevap! "Aynısını istiyorum"
Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'da Çalhanoğlu sürprizi
O isme 'kulüp bul' denildi! Ayrılık kapıda
O harekete çok sinirlendi! G.Saray taraftarının parmağını kırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Kasım Cumartesi
MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Öğretmenler sınavda! Nefesler tutuldu...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri'nin Arnavutluk ve Slovenya maçlarının kadrosu açıklandı Potanın Perileri'nin Arnavutluk ve Slovenya maçlarının kadrosu açıklandı 11:20
Manisa FK - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Manisa FK - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:14
Formula 1'de sprint yarışı sayısı 6'ya çıkıyor! Formula 1'de sprint yarışı sayısı 6'ya çıkıyor! 11:06
Can Öncü Avustralya'da üçüncü oldu Can Öncü Avustralya'da üçüncü oldu 10:51
Celtics durdurulamıyor! Son kurbanı Pelicans oldu Celtics durdurulamıyor! Son kurbanı Pelicans oldu 10:30
Tyler Boyd'un Beşiktaş'a maliyeti ağır oldu! Tyler Boyd'un Beşiktaş'a maliyeti ağır oldu! 10:17
Daha Eski
Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da podyuma çıktı! Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da podyuma çıktı! 10:03
O isme 'kulüp bul' denildi! Ayrılık kapıda O isme 'kulüp bul' denildi! Ayrılık kapıda 10:01
UEFA'dan Jesus'a flaş yaptırım! Men cezası... UEFA'dan Jesus'a flaş yaptırım! Men cezası... 09:48
Luka Doncic tarihe geçti! Luka Doncic tarihe geçti! 09:35
A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! 09:32
Sergio Perez'den Max Verstappen sözleri! Sergio Perez'den Max Verstappen sözleri! 09:25