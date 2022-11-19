MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI | Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı ve öğretmenlerin unvan ve maaşını belirleyecek olan uzman öğretmen sınavı, bu hafta sonu 3. kez uygulanacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında yapılacak sınavın öncesinde çıkmış sorular, MEB'in sitesinde yayınlandı. Arama motorlarında araştırılan MEB uzman öğretmenlik sınav soruları, Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir konularını haberimizde derledik.

👉 MEB UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI DETAYLARI

👇1. SORU KİTAPÇIĞI👇

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

👇2. SORU KİTAPÇIĞI👇

UZMAN BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR PDF İNDİR

MEB BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR PDF İNDİR

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Tek oturum şeklinde, 81 ilde toplam bin 489 okulda yapılacak sınav saat 10.00'da başlayacak. Beş seçenekli (A - B - C - D - E) 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi ise 150 dakika olarak belirlendi.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIM

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (15 soru)

(15 soru) Ölçme ve Değerlendirme (12 soru)

(12 soru) Özel Eğitim ve Rehberlik (15 soru)

(15 soru) Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları (10 soru)

(10 soru) Eğitimde Kapsayıcılık (12 soru)

(12 soru) Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (10 soru)

(10 soru) Sosyal Etkileşim ve İletişim (10 soru)

(10 soru) Dijital Yetkinlik (8 soru)

(8 soru) Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (8 soru)

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.