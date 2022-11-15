2023 RESMİ TATİLLER VE MİLLİ BAYRAMLAR | 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor? Milli bayramlar...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı gibi ülkemiz için oldukça önemli Milli bayramlar ve 2023 yılı resmi tatilleri araştırılıyor. Peki, 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor? Milli bayramlar hangi güne denk geliyor?
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📌 2023 RESMİ TATİLLER VE BAYRAMLAR
📎 Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Cuma, 19 Mayıs 2023
📎 Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Salı, 27 Haziran 2023
📎 Kurban bayramı 1.ci günü Çarşamba, 28 Haziran 2023
📎 Kurban bayramı 2.ci günü Perşembe, 29 Haziran 2023
📎 Kurban bayramı 3.ci günü Cumartesi, 30 Haziran 2023
📎 Kurban bayramı 4.ci günü Pazar, 1 Temmuz 2023
📎 Demokrasi bayramı Cumartesi, 15 Temmuz 2023
📎 Zafer bayramı Çarşamba, 30 ağustos 2023
📎 Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cumartesi, 28 Ekim 2023
📎 Cumhuriyet bayramı Pazar, 29 Ekim 2023
📎 Yılbaşı gecesi Pazar, 31 Aralık 2023
📌2023 ÖNEMLİ GÜNLER
👉 Dünya gazeteciler günü Salı, 10 Ocak 2023
👉 Sevgililer günü Çarşamba, 14 Şubat 2023
👉 Dünya kadınlar günü Çarşamba, 8 Mart 2023
👉 Avukatlar günü Çarşamba, 5 Nisan 2023
KAAN AYHAN KARARINI VERDİ! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
👉 Kutlu doğum haftası 14-20 Nisan 2023
👉 Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2023
👉 Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2023
👉 Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2023
👉 Gazeteciler ve basın bayramı Cumartesi, 24 Temmuz 2023
👉 Hayvanları koruma günü Çarşamba, 4 Ekim 2023
👉 Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2023
👉 Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2023
👉 Atatürk haftası 10-16 Kasım 2023
💥FENERBAHÇE'DEN FLAŞ ARDA KARDEŞLER KARARI❗️👈🏼
👉 Öğretmenler günü Cuma, 24 Kasım 2023
👉 İnsan hakları günü Pazar, 10 Aralık 2023