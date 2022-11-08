Kanlı ay tutulması adı verilen ve Güneş, Ay ile Dünya'nın peşpeşe dizilmesiyle meydana gelen Ay tutulması, 2022'nin son gök olayı olacak. 2025 yılına kadar bir daha yaşanmayacak olan Kanlı Ay Tutulması, gündüz saatine denk gelmesi sebebiyle Türkiye'den görülmezken vatandaşlar, ay tutulmasının depremi etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Kuran-ı Kerim'de de kendisine yer bulan bu doğa olayı hakkında arama motorlarında araştırılan Ay tutulması depremi tetikler mi? | Ay tutulmasında kılınacak namaz ve okunacak dualar - Kuran'da ay tutulması geçer mi, etkileri nelerdir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AY TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Büyük Marmara Depremi öncesinde Türkiye'den de görülebilen bir Güneş Tutulması yaşanması, vatandaşların kafasında 'tutulmalar depremi tetikliyor' hurafesine neden oldu. 25 Ekim 2022'de Türkiye'den de izlenebilen bir Güneş Tutulması yaşanması ve akabinde, 8 Kasım'da kanlı ay tutulması meydana gelmesi bu hurafeyi yeniden gündeme getirdi.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuya ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Güneş tutulması ile depremler arasında direk bir bilgi yok ve bilim insanlarının çoğu böyle bir şeye inanmıyor" dedi.

Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halk arasında çok fazla merak edilen bir konu… Konuyu baştan şöyle özetleyelim: Her gün zaten ayın çekim kuvvetine bağlı olarak karada bir toprak kabarması oluyor. Bu çekim kuvvetinin depremlere neden olduğu konusu ile ilgili çok fazla araştırma var. Özellikle Japonlar 12 tane depremin 9'unda böyle bir ilgiyi kurmuşlar. Bildiğiniz gibi 1999 depreminin bir hafta öncesinde de tutulma olmuştu. Ancak 2006 yılında yaşanan tutulmadan sonra böyle bir deprem olmadı. Hatta o günlerde halk arasında büyük bir panik de vardı. Nitekim o yıl yaşanan güneş tutulmasının ardından böyle büyük bir deprem olmadı."

"Yani güneş tutulması ve depremlerle ilgili direkt bir ilgi yok. Güneş tutulmasının depreme neden olduğu görüşüne bilim insanları çok fazla inanmıyor. Yüzde yüz kanıtlanmış bir şey yok. Bilim insanlarının çoğu şöyle söylüyor: Güneş tutulmasının keyfine varın depremi düşünmeyin. Çünkü böyle bir beklenti içinde olmak çok doğru değil. Zaten kullanılabilir bir bilgi olsaydı bizde bunu kullanır, şu alanlarda güneş tutulması olacak ve şu bölgelerde deprem olacak derdik. Ayrıca ayın çekim kuvveti güneşten daha kuvvetli."

AY TUTULMASINDA KILINACAK NAMAZ NEDİR?

Husuf namazı ay tutulmasının ardından kılınması gereken nafile namazının ismidir. Husuf namazı evde tek başına kılınması gereken bir namazdır. Ay tutulmasının ardından 2 ya da 4 rekat bir nafile namazı kılmak gerekmektedir. Husuf namazı farz ya da vacip değildir.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilirç

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gilir, doğrulur ve tekrar Secde'ye gidilir.

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkılarak kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gilir, doğrulur ve tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam veirlerek namaz tamamlanır.

AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR

31 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

KURAN'DA AY VE GÜNEŞ TUTULMASI GEÇER Mİ?

Peygamber Efendimiz (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:

"Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).

36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet

'Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet

'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

10. Sure (Yûnus Suresi), 5. Ayet

O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

13. Sure (Ra'd Suresi), 2. Ayet

Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 32. Ayet

Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 33. Ayet

O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.

21. Sure (Enbiyâ Suresi), 33. Ayet

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

25. Sure (Furkân Suresi), 45. Ayet

Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

25. Sure (Furkân Suresi), 46. Ayet

Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

29. Sure (Ankebût Suresi), 61. Ayet

Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?" diye soracak olsan mutlaka, "Allah" diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?

31. Sure (Lokmân Suresi), 29. Ayet

Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

31. Sure (Lokmân Suresi), 30. Ayet

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

35. Sure (Fâtır Suresi), 13. Ayet

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet

'Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet

'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

91. Sure (Şems Suresi), 2. Ayet

Onu izlediğinde Ay'a andolsun,

91. Sure (Şems Suresi), 3. Ayet

Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,