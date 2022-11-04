TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI | ÖSYM DUYURDU

TUS yerleştirme sonuçları merak ediliyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ilgili tüm bilgiler adaylar tarafından araştırılıyor. TUS yerleştirme sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TUS her yıl 2 kez olmak üzere düzenleniyor. İşte TUS sınavı ile ilgili tüm detaylar...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları 4 Kasım'da açıklandı.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN