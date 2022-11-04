Haberler Haberler TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI | ÖSYM DUYURDU

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI | ÖSYM DUYURDU

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan TUS’un ardından adaylar, merakla bekledikleri TUS yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. TUS ile ilgili detayları merak edenler arama motorlarında, "TUS tercih sonuçları açıklandı mı?, TUS yerleştirme sonuç ekranı, TUS sonuçlarına nereden bakılır?" gibi ifadelerle araştırma yapıyor. Peki, TUS yerleştirme sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:33 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:50
TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI | ÖSYM DUYURDU

TUS yerleştirme sonuçları merak ediliyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ilgili tüm bilgiler adaylar tarafından araştırılıyor. TUS yerleştirme sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TUS her yıl 2 kez olmak üzere düzenleniyor. İşte TUS sınavı ile ilgili tüm detaylar...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları 4 Kasım'da açıklandı.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan düğmeye bastı! Seferovic gidiyor o yıldız geliyor...
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: "Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp..."
İşte UEFA ülke puanında son durum!
İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İZMİR'DE DEPREM!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay görüntü! Batshuayi... Olay görüntü! Batshuayi... 10:37
Harden'dan kötü haber Harden'dan kötü haber 10:29
TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı 10:15
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 10:13
Rizespor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Rizespor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 10:05
Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:59
Daha Eski
Futsal'da rakipler açıklandı Futsal'da rakipler açıklandı 09:51
İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri! İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri! 09:45
Arao: Valencia'nın da gol atmasını... Arao: Valencia'nın da gol atmasını... 09:33
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! Son 16'da... İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! Son 16'da... 09:32
Basketbol liglerinde haftanın programı açıklandı Basketbol liglerinde haftanın programı açıklandı 09:21
PFDK'dan Kayserispor ve Adana Demirspor'a ceza PFDK'dan Kayserispor ve Adana Demirspor'a ceza 09:01