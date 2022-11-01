SON DAKİKA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? | İstanbul vapur seferleri 1 Kasım 2022 - İDO, BUDO iptal seferler hangileri?

SON DAKİKA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? | Megakentte sabahın ilk saatlerinden itibaren kendisini gösteren yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Tüm megakenti etkisi altına alan ve Avrupa Yakası'nda daha yoğun gözlenen sisin ulaşımı etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu. Başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara neden olan hava muhalefetiyle ilgili arama motorlarında Son dakika vapur seferleri iptal mi? İstanbul vapur seferleri 1 Kasım 2022 konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yapılan resmi açıklamaya göre, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptallerin yaşanabileceği belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti(sis) sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

İptal olan seferlerin hangileri olduğu bilgisine ise yer verilmedi.

İDO, BUDO İPTAL SEFERLER HANGİLERİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinde ise seferlerin iptaline ilişkin herhangi bir duyuru yer almadı.

İDO İPTAL SEFERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

BUDO İPTAL SEFERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN