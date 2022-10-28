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Efsaneye veda

97 yaşında yaşamıını yitiren büyük usta Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen efsanevi sunucu için TSYD’de tören düzenlendi. Cenazeye Spor Bakanı Kasapoğlu da katıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Efsaneye veda
Türk spor basınının efsane ismi Halit Kıvanç, dün son yolculuğuna uğurlandı. 97 yaşında aramızdan ayrılan Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlendi. Törene, sevenleri, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve çok sayıda medya mensubu katıldı. Efsane ismin naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Spor Bakan Kasapoğlu cenazede yaptığı konuşmasında, "Halit Kıvanç ağabeyi ebediyete uğurluyoruz. Televizyonun olmadığı dönemlerde radyoda o naif sesiyle, betimlemeriyle, televizyonu aratmayacak şekilde hadiselere vakıf olmasıyla kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan bir isimdi. Sonrasında yine televizyonda hem sporda, hem kültürde ve sanatta çok güzel hatıraların, özel anların sesi olan, iz bırakan bir insandı" ifadelerini kullandı.
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