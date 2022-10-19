ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte arama motorlarında asgari ücret ile ilgili detaylar merak ediliyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra emekli, memur, kamu çalışanı ve özel sektör çalışanları ile dul, yetim aylığı, aile destek ödemesi gibi yardım parası alanları da etkileyen asgari ücret zammında geri sayım devam ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması...

👉 BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Ak Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneye düşmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Ülkemizin kağıt üstündeki hesaplarla değil istihdam ve üretim ile şekillenmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Ülkemizin ve milletimizin dinamizmi öyle büyük ki, bir kaybı başka bir yerden süratle tamamlayabiliyoruz. Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.

Savunma bütçemizi 469 milyar lira ile oldukça yüksek bir seviyeye çıkarıyoruz. Reel sektöre 145 milyar liralık kaynakla destekleyeceğiz. Dünya Kadın Çiftçilerimiz ile Külliye'de bir araya geldi. Maşallah hepsi de taşı sıksa suyunu çıkarır. Öyle inanmış. Beyler, dost acı söyler. Hanımınızı tarlaya, kendinizi kahveye sürmeyin. Beraber olacaksınız. Her kesime uygun kaynaklar ayırdığımız bir bütçe ayırdık. Genel Kurul'daki müzakerelerin ardından bu bütçemizi milletimizin hizmetine sunacağız.

👉 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu. Ancak yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı hebüz bilinmiyor.