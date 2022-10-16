Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 16 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 16 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 16 Ekim Pazar 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:10
İSKİ SU KESİNTİSİ – 16 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 16 Ekim Pazartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…

16 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BÜYÜKÇEKMECE

Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.10.2022 00:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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