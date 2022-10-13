MİKTAR BELLİ OLDU | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne kadar? Başvuru tarihleri...

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ - Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım desteği kapsamında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya dair merak edilenleri anlattı ve ayrıntıları şu sözlerle duyurdu:

ÖDEMELER HANGİ DURUMLARDA, NEYE GÖRE, NASIL YAPILACAK? 👀



"Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Koşulları karşılayan her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Öğrencilerimize ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla IBAN'lara."

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite ulaşım desteği başvurularıyla ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Konuya dair resmi açıklama gelirse ayrıntılara fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...