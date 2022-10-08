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KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin Ön lisans mezunu kişiler için yapılacak sınavına sayılı günler kala adaylar, önceki senelrde çıkmış soruları araştırıyor. Geçmiş senelerde KPSS Ön Lisans sınavında çıkan soruları çözerek ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'ye hazırlanmak isteyen adayların arama motorlarında araştırdığı KPSS Ön lisans çıkmış sorular | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:09 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 09:44
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR

Devlet memuru olmak isteyen ön lisans mezunlarının katılım gösterdiği KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek sınava hazırlanan adaylar, arama motorlarında KPSS Ön lisans çıkmış sorular | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İndir konularını araştırıyor. İşte KPSS Ön Lisans geçmiş yıllarda çıkmış sorular...

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SON 5 YIL ÇIKMIŞ SORU VE PDF ÇÖZÜMLERİ

👉2020 KPSS ÖN LİSANS (GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK) TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2020 KPSS ÖN LİSANS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2018 KPSS ÖN LİSANS TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2018 KPSS ÖN LİSANS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2016 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS DÜZEYİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2016 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) ÖN LİSANS TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS DÜZEYİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) ÖN LİSANS TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

👉2012 KPSS ÖN LİSANS DÜZEYİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

NOT: KPSS Ön Lisans 2 yılda bir yapıldığı için 2021, 2019, 2017, 2015 ve 2013 yıllarına ilişkin çıkmış sorular bulunmamaktadır.

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihinde son bulacak.

KPSS BAŞVURUSU İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINACAK MI?

Yeni KPSS takviminin belli olmasının ardından, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği açıklandı.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK MI, NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda, adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

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