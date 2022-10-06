Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 6 Ekim Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 6 Ekim Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

6 Ekim Perşembe 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 6 Ekim Perşembe günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 07:19
CANLI ALTIN FİYATLARI - 6 Ekim Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 6 Ekim Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉6 Ekim Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.027,88

Gram altın satış: 1.028,08

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.680,00

Çeyrek altın satış: 1.702,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.354,00

Yarım altın satış: 3.403,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.698,00

Tam altın satış: 6.784,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.809,00

Cumhuriyet altını satış: 6.912,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.884,00

Ata altın satış: 6.962,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ekim Perşembe günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Keloğlan'ın güzel Fatma'sı meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş! Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusundan başkası değil...
Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tan top model Heidi Klum'u 'prenses' yapacak hamle
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jorge Jesus'un 11'i
Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dead Space Remake'ten ilk oynanış videosu geldi!
CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Ekim)
CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonluk sendromu Şampiyonluk sendromu 06:38
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:06
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:05
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 00:02
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Daha Eski
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 23:59
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" 23:22
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... 23:22
9. haftanın hakemleri belli oldu! 9. haftanın hakemleri belli oldu! 23:23