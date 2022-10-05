Dead Space Remake ilk oynanış videosu yayınlandı! İşte Dead Space Remake fiyatı ve çıkış tarihi

Oyun dünyasına damga vuran gerilim-aksiyon serisi Dead Space geri dönüyor.

2013 yılında duyurulan Dead Space 3'ten sonra seriye herhangi bir ekleme yapmayan Electronic Arts, yeni projesiyle hayranlarını mutlu edecek...

Oyunun geliştirici Motive, Dead Space remake için ilk oynanış videosunu paylaştı. Ayrıca Dead Space ön sipariş fiyatı da açıklandı.

İşte Dead Space Remake'in ilk oynanış videosu...

DEAD SPACE REMAKE ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Dead Space için yeni oynanış fragmanı yayınlandı. Yaklaşık iki dakikalık video, ana karakter Isaac Clarke'ı ve maden gemisi USG Ishimura'da yaşanan korku dolu gelişmeleri yeniden ele alıyor.

2008 yılında yayınlanan Dead Space'in ruhuna bağlı kalacak oyun, çok daha modern grafikler ve ses efektleriyle ve daha kullanıcı dostu kontrollerle daha başarılı bir oynanış sunacak.

Remake'te ayrıca, orijinal oyunda herhangi bir diyalog metni bulunmayan ana karakter Isaac'in konuşmalarına da yer verilecek.

PC, PS5 VE XBOX SERIES X/S İÇİN ÇIKACAK

İlk olarak geçtiğimiz yıl EA Live 21 yayını sırasında duyurulan remake, 27 Ocak 2023'te PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

Steam'de erken erişime açılan Dead Space ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:

Dead Space Remake: 999,99 TL

Dead Space Remake Deluxe: 1.199,99 TL

HAZIRLAYAN STÜDYO FARKLI

Dead Space serisinin 3 oyunu da Electronic Arts bünyesindeki Visceral Games tarafından geliştirilmişti.

Dead Space Remake ise Star Wars serisiyle tanıdığımız Motive Studio tarafından hazırlanıyor. Motive Studio, orijinal ve büyük beğeni toplayan oyuna bağlı kaldıklarını açıklasa da, yeni grafikler, ses efektleri, oynanış kontrolleri ve diyalog eklenen ana karakter ile çok daha kaliteli bir oyun haline bürüneceğe benziyor.