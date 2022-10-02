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KPSS ÖABT SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI | KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? KPSS takvimi açıklandı mı?

KPSS 31 Temmuz'da iptal edilmişti. 24 Eylül'de yeniden yapılan KPSS'nin ardından ÖABT tarihleri merak konusu oldu. Atama isteyen adayların girmesi gereken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl ne zaman yapılacak? KPSS ÖABT ne zaman? ÖABT sınavı saat kaçta? KPSS takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 09:10
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI | KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? KPSS takvimi açıklandı mı?

KPSS ÖABT tarihi adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ÖABT için birçok kişi detayları araştırıyor. Yapılan araştırmalarda KPSS ÖABT tarihi ve başvuru süreci merak ediliyor. İşte detaylar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı giriş belgesi yayınlandı.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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