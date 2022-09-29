Haberler Haberler Amazon Prime Gaming'de ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Amazon Prime Gaming'e nasıl üye olunur?

Amazon Prime Gaming'de ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Amazon Prime Gaming'e nasıl üye olunur?

Amazon Prime Gaming, ekim ayında ücretsiz olarak erişime süreceği oyunları açıkladı. Oyunseverler, 3 Ekim'den itibaren belirlenen 7 oyuna ücretsiz bir şekilde erişebilecek. İşte Amazon Prime Gaming ekim ayı ücretsiz oyunları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 01:00
Amazon Prime Gaming'de ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Amazon Prime Gaming'e nasıl üye olunur?

Amazon Prime Gaming'in ekim ayında ücretsiz olarak sunacağı oyunlar açıklandı. Oyunseverler, 3 Ekim'den itibaren allout 76 ve Middle-earth: Shadow of War gibi oyunlar da dahil olmak üzere tam 7 oyuna ücretsiz olarak erişebilecek.

İşte Amazon Prime Gaming'te ekim ayının ücretsiz oyunları:

  • Fallout 76
  • Middle-earth: Shadow of War
  • Total War: Warhammer II
  • Glass Masquerade
  • Loom
  • Hero's Hour
  • Horace

Amazon Prime Gaming, eylül ayında ise Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022, Middle-earth: Shadow of Mordor, The Dig, Defend the Rook, We the Revolution, Castle on the Coast ve Word of the Law: The Death Mask Collector's Edition'ı ücretsiz bir şekilde erişime sunmuştu.

AMAZON PRIME GAMING NASIL ÜYE OLUNUR?

İlk olarak Amazon Prime sitesine gidin ve Prime hesabı açın.

Gerekli talimatları tamamladıktan sonra Prime Gaming sayfasına giderek ücretsiz oyunlarınızı ve oyun içi eşyalarınızı alabilirsiniz.

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