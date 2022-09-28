Haberler Haberler YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı! Asgari ücret zammı...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı! Asgari ücret zammı...

Yeni asgari ücret zammı, 2023'e kısa bir süre kala yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükselen asgari ücret Ocak ayında yeniden yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücret zammı hakkında detayları açıkladı. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2023 detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı! Asgari ücret zammı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI - 2023 asgari ücret zammı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ile birlikte araştırma sayısı arttı. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? (2023 OCAK ASGARİ ÜCRET)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ AYINDA 5 BİN 500 LİRA OLMUŞTU!

Asgari ücret 2022 Temmuz ayında brüt 6471 TL olurken, net 5500,35 TL olmuştu.

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