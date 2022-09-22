TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI AÇIKLANDI | Başkan Erdoğan 2023 TOKİ indirim kampanyasının detaylarını duyurdu

TOKİ İNİDİRİM KAMPANYASI AÇIKLANDI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ öncülüğünde gerçekleştirilirken ev sahibi olmayan milyonlarca vatandaşın hayalleri, gerçeğe bir adım daha yaklaştı. 500 bin konut rpojesi tarihte çığır açarken Başkan Erdoğan, TOKİ evlerinin ücretini peşin ödeyim hemen tapu sahibi olmak isteyen vatandaşların önünü açacak indirim kampanyasını duyurdu.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 peşin ödeme indirimi başladığını açıkladı. Toki'den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kanpanyası başlatıldı. Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek

TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASI

Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. ''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var'' diyen Bakan Kurum, sosyal medya hesabından verdiği müjdede şu ifadeleri kullandı:

''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz"