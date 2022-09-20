Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 20 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 20 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 20 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:20
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 20 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 20 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

20 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,30 (Alış) - 18,31 (Satış)

EURO: 18,33 (Alış) - 18,34 (Satış)

STERLİN: 20,85 (Alış) - 20,95 (Satış)

1 DOLAR = 18,31 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 981,75 (Alış) - 981,91 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.631,00 (Alış) - 1.646,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.252,00 (Alış) - 3.391,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.503,00 (Alış) - 6.561,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.640,00 (Alış) - 6.740,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.52 itibarıyla güncellenmiştir.

DİĞER
Son dakika haberi: Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! "Gel şampiyon olalım hocam"
İstanbul Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'nde büyük saygısızlık! Cami hoparlöründen Isabelle şarkısını söylediler
Gözünü derbiye dikti! "Herkes görecek"
Transfer gerçeğini açıkladı! "F.Bahçe'den önce..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatları 2022
Lenfoma nedir, neden olur, tedavisi var mı?
KOMEK kayıtları başladı mı?
Ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri ne zaman başlayacak, bitecek?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Javier Zanetti'den Icardi sözleri! Javier Zanetti'den Icardi sözleri! 14:19
Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! 14:06
Gözünü derbiye dikti! "Herkes görecek" Gözünü derbiye dikti! "Herkes görecek" 14:04
İşte Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın MVP adayları! İşte Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın MVP adayları! 13:34
Transfer gerçeğini açıkladı! "F.Bahçe'den önce..." Transfer gerçeğini açıkladı! "F.Bahçe'den önce..." 13:07
Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... 12:34
Daha Eski
Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... 12:29
ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! 12:19
A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları 12:03
Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... 11:57
UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev 11:18
İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." 11:14