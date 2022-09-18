2022-KPSS LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesi

2022-KPSS LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, KPSS Lisans sınavı yerlerinin belli olduğu bildirildi. Memur olmak isteyen adaylar KPSS Giriş Belgesi sorgusu yaparken konuya ilişkin tüm merak edilenleri ve detayları haberimizde derledik.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022 KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS Ön Lisans başvuru tarihi ÖSYM takviminde 3 Ağustos tarihinde başladı ve 15 Ağustos tarihinde tamamlandı. ÖSYM KPSS Ön Lisans geç başvuruları ise 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleşecek.

ÖSYM 2022 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ (KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS)

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.