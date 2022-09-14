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KPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT: BU SORULARI ÇÖZMEDEN KPSS'YE GİRMEYİN! - SON 5 YILIN ÇIKMIŞ KPSS SORULARI PDF

18 Eylül Pazar günü KPSS'ye girecek binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavdan önce son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, KPSS'ye girmeden önce neler yapması gerektiğini araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2022'ye girmeden önce geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek isteyen adaylar ise 'KPSS çıkmış sorular, son 5 yılın çıkmış KPSS soruları, KPSS soruları ve cevapları' sorgularını sürdürüyor. KPSS'ye girecek adaylar için son yılların çıkmış KPSS soruları ve cevap anahtarı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:20
KPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT: BU SORULARI ÇÖZMEDEN KPSS'YE GİRMEYİN! - SON 5 YILIN ÇIKMIŞ KPSS SORULARI PDF

KPSS'ye girecek milyonlarca aday, son yılların çıkmış sorularını araştırmaya devam ediyor. Sınavdan önce KPSS çıkmış soru kitapçıklarının PDF'ini indirerek deneme sınavı yapmak isteyen adaylar için son 5 yılın çıkmış KPSS soruları ve cevap anahtarları haberimizde...

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SON 5 YILIN ÇIKMIŞ KPSS SORULARI KİTAPÇIĞI, CEVAP ANAHTARI VE PDF DOSYALARI:

📚2021 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚2020 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚2019 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚2018 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚2017 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

ÖSYM - KPSS ÇIKMIŞ SORULARIN TÜMÜNE BURADAN ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ!

KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

  • KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
  • KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

İKİNCİ OTURUM

  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NEDİR?

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur. Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve 3. oturumda İşletme Muhasebe ve İstatistik alanından sorular yöneltilir.

Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlenir. Tek istisna, İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilmesidir.

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