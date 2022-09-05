Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

5 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,22 (Alış) - 18,23 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,10 (Satış)

STERLİN: 20,91 (Alış) - 21,01 (Satış)

1 DOLAR = 18,22 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1003,89 (Alış) - 1004,06 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.655,00 (Alış) - 1.665,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.295,00 (Alış) - 3.332,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.590,00 (Alış) - 6.641,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.729,00 (Alış) - 6.830,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 13.00 itibarıyla güncellenmiştir.