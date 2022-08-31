Haberler Haberler İŞTE YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI | TOKİ başvuru şartları nedir? - SON DAKİKA

İŞTE YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI | TOKİ başvuru şartları nedir? - SON DAKİKA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin detayları açıkladı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin başvuru şartları, ödemelerin kaç vade olacağı, kimlerin başvuru yapabileceği ve İstanbul ile diğer şehirler arasında bir fark olup olmadığına dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte yeni sosyal konut projesine dair merak edilenler ve Bakan Kurum'un yaptığı son dakika açıklamasına ilişkin ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:06
İŞTE YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI | TOKİ başvuru şartları nedir? - SON DAKİKA

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin başvuru şartları, ödeme planı ve şehirlere göre nasıl bir süreç işleyeceği araştırılmaya başladı. Konuya dair açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne dair son dakika gelişmeleri...

BAKAN KURUM: 240 AYA KADAR VADE İMKANI!

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak."

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacağını ifade eden Bakan Kurum, başvurularda yaş skalası ve bir oran belirleyeceklerinin de altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler.

240 aya kadar da vade imkanı olacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor."

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