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SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri

İslam dünyasında önemli bir yeri olan ve bazı kimseler tarafından musibet, kaza ve bela ayı olduğu iddia edilen Safer ayı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muharrem ayından sonra gelen ve kamer aylarının ikincisi olduğu bilinen safer ayı hakkında, arama motorlarında araştırılan Safer ayı nedir, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:00
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri

Safer ayı, hicri aylar içinde en çok kaza ve balaya uğrayanan, musibetlerin eksik olmadığı bir ay olarak bilinse de konu hakkındaki hadisler ve din alimlerinin görüşleri, bu ayda Müslümanların günahlarından arınmak için bol bol tövbe edilmesi ve kaza namazları kılınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Uğursuz olduğu inanılan ve Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı ile ilgili merak edilen Safer ayı nedir, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri konularını derledil. İşte detaylar...

SAFER AYI NEDİR, NE DEMEKTİR?

Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olan Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Hicri Takvime göre Safer Ayı, 12 aylık İslami Hicri Takvimin İslami Takvimdeki en kutsal aylardan biri olan Muharrem ayı sonrasında gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının adını aldığı olaya dair ise net olmayan pekçok söylenti mevcuttur. Cahiliye dönemindeki yaygın bir inanışa göre, Muharrem ayının ardından Araplar bu ayda sefere çıktığından ismi Safer ayı olmuştur.

Yine cahiliye devrinden başka bir inanş ise, veba salgınının bu aya denk geldiği ve bu aya dair uğursuzluk söylentilerinin böylece başladığı iddiasıdır.

SAFER AYININ ÖNEMİ, FAZİLETİ NEDİR?

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardır. Üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi.

Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur'ân'da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi'l-Kâde ve Zi'l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri iddia ediliyor.

SAFER AYI ÖZELLİKLERİ

Safer ayının diri ve ölü insanlar için zor bir ay olduğu konusunda yaygın bir yanılgı vardır. Bu yanılgı, Kuran'da ve sahih Hadis külliyatlarında hiçbir dayanağı yoktur ve tamamen temelsizdir. Araplar Muharrem ayından sonra savaşlar ve akınlar yaptılar, bu nedenle para ve sosyal düzenin kaybolması nedeniyle insanlar ve toplum için birçok zorluk yaratmıştır. Zorluk ve meşakkat imajının Safer ayına bağlanması; ayın uğursuz olduğuna dair inancı teorinin kökeninden habersiz olan gelecek nesillere aktarmıştır. Dolayısıyla bu aya nispet edilen "zorluk" asla kötü bir ruhtan değil, insanların kendi kötü amellerinden ve haksızlıklarından kaynaklanmaktadır.

İslam'da Safer ayında tavsiye edilen belirli bir amel yoktur ve bu aya bağlı özel bir fazilet olmadığı bilinmemektedir. Safer ayında da Hz. Peygamberin yaptığı günlük dua ve ibadetler yapılabilir, sadaka verilebilir.

Safer kelimesi bazı kaynaklara göre "rüzgarın ıslığı" anlamına gelir ve bu da ismini yılın en rüzgarlı zamanından aldığı inanışını açıklamaktadır. Çoğunlukla İslami aylar, hava koşullarından sonra adlandırılır.

SAFER AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

"İslam'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi iyiye yormadır."
Hadis-i şerif - Buharî

"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur."
Hadis-i şerif - Müslim

HZ. MUHAMMED'İN SAFER AYINDA ETTİĞİ DUA

"Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer."

ANLAMI

"Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!"

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