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Kıtalararası heyecan

TMOK’un organize ettiği, Spor Bakanı Kasapoğlu’nun start verdiği Boğaziçi Yüzme Yarışı’nı erkeklerde Ulaç, kadınlarda Narin kazandı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Kıtalararası heyecan
TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 34'üncüsünde, genel klasman erkekler kategorisinde birinciliği 48 dakika 13 saniye süreyle Doğukan Ulaç ve kadınlar kategorisinde de 48 dakika 14 saniye ile Burcu Naz Narin elde etti. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve sporcuların İstanbul Boğazı'nı serin sularında mücadele verdiği yarışın tamamlanması yaklaşık 1,5 saat sürdü. 6,5 kilometrelik yarışa 5 kıtadan 1198'i yabancı 2441 yüzücü katıldı. Ulaç, "2018'de de birinci olmuştum burada. Akıntı biraz fazlaydı, biraz zorlandım, birincilik için mutluyum" dedi.
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