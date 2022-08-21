Haberler Haberler 📺 Gül Masalı 9. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

📺 Gül Masalı 9. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 9. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 21 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek Gül Masalı dizisinin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 09:30
📺 Gül Masalı 9. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 21 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer.

Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

GÜL MASALI DİZİSİ 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Shakira'yı aldatan Pique fena yakalandı! Takım arkadaşının kız kardeşiyle dudak dudağa...
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris'i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor
Beşiktaş 3 puan için sahada! İşte Ismael'in 11'i
Jesus sonrası müthiş istatistik! Gol ortalaması...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Futboldan önce o vardı!
Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çıldırdı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus sonrası müthiş istatistik! Gol ortalaması... Jesus sonrası müthiş istatistik! Gol ortalaması... 09:13
Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..." Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..." 08:43
Dikkat çeken yorum! "Yokluğu çok hissediliyor" Dikkat çeken yorum! "Yokluğu çok hissediliyor" 07:57
Anthony Joshua'yı yendi! Unvanlarını korudu Anthony Joshua'yı yendi! Unvanlarını korudu 07:15
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:49
Altay yeni sözleşme! Yönetimle tekrar masaya oturacak Altay yeni sözleşme! Yönetimle tekrar masaya oturacak 01:48
Daha Eski
Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! 01:46
Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! 01:46
O müdahale penaltı mı? Toroğlu yorumladı O müdahale penaltı mı? Toroğlu yorumladı 01:41
O müdahale penaltı mı? Toroğlu yorumladı O müdahale penaltı mı? Toroğlu yorumladı 01:41
Cimbom'a bir Norveçli daha! Vatandaşları devrede Cimbom'a bir Norveçli daha! Vatandaşları devrede 01:39
Çıkarılacak dersler Çıkarılacak dersler 01:31