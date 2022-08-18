BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Ağustos Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Ağustos ile birlikte yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 61,49 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'ünde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 40.17 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 54.05 doluluk oranına sahip.

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