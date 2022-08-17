Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Ağustos Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Ağustos Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sebeplerle baş gösteren kuraklık, küresel çapta barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da 2021'in Nisan ayında yoğun yağışlar sebebiyle zirve yapan baraj doluluk oranlarının son hali ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İSKİ verileriyle 17 Ağustos Çarşamba barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:20
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Ağustos Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yazın en sıcak ayı olarak bilinen Ağustos ile birlikte yağışlar durunca barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 61,79 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 40.47 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 54.12 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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